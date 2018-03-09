В молдавском селе обнаружен труп, брошенный на съедение собакам

КИШИНЕВ, 9 мар — Sputnik. Как сообщают гагаузские СМИ, в селе Штефэнешть Флорештского района сотрудниками полициии задержаны 54-летние супруги, которых подозревают в жестокой расправе над человеком.

Преступление произошло 16 февраля в Вулканештском районе. 48-летний житель села Этулия приехал к приятелям в село Чишмикиой. Между ним и хозяевами произошла ссора. Муж и жена забили гостя до смерти. Изуродованное тело нашли местные жители, которые сообщили в полицию. Была установлена личность жертвы, а также подозреваемых в убийстве.

По данным экспертизы, смерть мужчины наступила в результате ударов тяжелыми предметами. Супруги взяты под стражу, возбуждено уголовное дело.