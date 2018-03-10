В Приднестровье ищут условия для людей с проблемами со здоровьем

В связи с тем, что в Приднестровье 2018-й объявлен Годом равных возможностей, в регионе налаживается связь между чиновниками разных уровней и общественными организациями, продвигающими интересы людей с ограничениями по здоровью.

ТИРАСПОЛЬ, 10 мар — Sputnik, Ирина Ляхова. У общественных организаций Приднестровья, занимающихся проблемами людей с ограниченными возможностями, налажен контакт с представителями министерств и ведомств разных уровней, сообщил корреспонденту Sputnik представитель неправительственной организации "Мотивация" в Приднестровье Александр Ковальчук.

"Мы уже установили диалог, нас слушают, консультируются с нами, уже пошла работа по созданию безбарьерной среды. То есть не просто объявлен Год равных возможностей в Приднестровье, а уже идет конкретная работа по его реализации", — пояснил Ковальчук.

В Приднестровье 2018-й объявлен Годом равных возможностей. Общественные организации, представляющие интересы людей с особыми жизненными потребностями, уже встречались в конце января с главой местной исполнительной власти Александром Мартыновым. А на днях в правительстве региона обсуждался вопрос того, что уже сделано.

© Sputnik/ Александр Уткин Людям с ограниченными возможностями будет легче найти работу

"Мы должны приложить особые усилия, чтобы решить эти проблемы хотя бы частично, исходя из имеющихся ресурсов", — отметил Мартынов на прошедшей с чиновниками встрече.

Как сообщили в правительственной пресс-службе, среди первостепенных задач встает вопрос обеспечения инвалидными колясками, согласно заявке от Республиканского центра по протезированию и ортопедии.

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"Сейчас договор с победителем находится на стадии подписания. Как только эта процедура будет завершена, профильное министерство подготовит заявку на финансирование данной статьи", — рассказала министр по социальной защите и труду Елена Куличенко.

К числу решенных вопросов относится и ремонт передвижных средств с электроприводом. Куличенко проинформировала, что минсоцзащиты проработало возможность оказания этой услуги на базе сервисного центра в Одессе.

Достаточно большое количество нюансов связано с организацией безбарьерной среды. В частности, исполнительные органы собирают информацию об установке пандусов, звуковых светофоров, устройств съездов и понижения бордюрного камня в населенных пунктах Приднестровья.

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Рассматривается также и вопрос увеличения списка лекарств, предоставляемых для детей-инвалидов, надбавок к пенсии матерям, воспитывающим детей с ограничениями по здоровью. Ставится задача расширения перечня болезней для лечения за пределами Приднестровья, включив в него больных нейрохирургического профиля с образованиями в головном мозге и онкобольных, нуждающихся в проведении радиойодтерапии.

Александр Мартынов отвел три недели на окончательную редакцию всей программы Года равных возможностей.