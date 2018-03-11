Путин берет в друзья только тех, кто не умеет предавать

КИШИНЕВ, 11 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин не умеет прощать предательство, а в друзья он выбирает только тех, кто не способен предавать. Об этом глава российского государства рассказал в новом фильме обозревателя ВГРТК Андрея Кондрашова "Путин".

В фильме-интервью, который опубликован в социальных сетях "Вконтакте" и "Одноклассники", Владимир Путин подтвердил, что умеет прощать. "Но не все", — подчеркнул президент России и заметил, что предательства прощать нельзя.

"Не могу пожаловаться на то, что я сталкивался с каким-то серьезным событием, которое можно было бы назвать предательством. В моей жизни такого не было", — сказал Путин. И продолжил: "Может быть, я выбирал таких людей, которые на это не способны".

Президент РФ и бывший канцлер Германии Герхард Шредер в фильме Кондрашова рассказали о том, как познакомились и почему подружились.

Владимир Путин вспомнил об эпизоде, о котором до сих пор никто не знал. Однажды он пригласил Герхарда Шредера "во вновь построенную небольшую баньку". В то время, как они пили пиво, в бане начался пожар.

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Путин предолжил Шредеру как можно быстрее покинуть баню. "Герхард, нам пора отсюда валить, потому что мы горим. Ответ его меня удивил", — сказал Путин. Как выяснилось, вместо того, чтобы уходить из загоревшегося помещения, Шредер предложил сначала допить пиво. "Это было необычно, наверное, так по-немецки — с пивом надо закончить, потом все остальное", — заметил Владимир Путин.

Сам Герхард Шредер уверен, что его присутствие духа произвело впечатление на российского президента. "После этого у нас возникла не только политическая, но и личная дружба", — заметил он.