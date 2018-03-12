Когда-то по этим улицам гулял Пушкин, а ныне ломаются авто

Согласно сообщениям в соцсетях, уже много времени городские службы никак не могут привести в порядок улицы в святых для коренных кишиневцев места - на Пушкиной горке.

КИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. В соцсетях опубликованы фотографии, на которых показано, как автомобиль угодил в яму в асфальте на перекрестке столичных улиц Пушкина горка и Замфира Арборе.

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Легковая машина "торчит" колесом в яме, образовавшейся в пространстве, засыпанном щебенкой и не покрытом асфальтом.

Следующая фотография этой подборки показывает, как в эту яму уже воткнута небольшая ель — чтобы автомобилисты объезжали это место.

"С начала зимы никак не могут решить данную проблему. Достали службы ремонта дорог Уже не один картер оставили водители в этой яме и не один бампер! ", — написал в соцсетях кишиневец Иван Дьяков.

Улицы Пушкинa горка и Замфира Арборе расположены в исторической части Кишинева, в той же, где находится ныне ставший частью дома-музея Пушкина флигель заезжего дома купца Наумова, где жил поэт в годы южной ссылки. В том же "периметре" расположена Инзова гора, холм, где стоял дом Ивана Инзова, наместника Бессарабской области. В этом доме также гостил Пушкин.