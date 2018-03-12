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Олег Табаков

Молдавские студенты и почти молдавские корни Олега Табакова

© Sputnik/ Григорий Сысоев
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Тема:
Умер Олег Табаков (5)
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По скончавшемуся в понедельник народному артисту СССР Олегу Табакову скорбят коллеги и зрители в Молдове, делясь своими воспоминаниями о замечательном актере театра и кино.

КИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. Режиссер Государственного русского драматического театра имени Чехова, народный артист Молдовы Иосиф Шац рассказал корреспонденту Sputnik о своем опыте общения с Табаковым.

Олег Табаков
© Sputnik/ Владимир Вяткин
СПРАВКА: Советский и российский актёр и режиссёр Олег Табаков

Специально пришел на молдавский спектакль

"В начале 2000-х мы показывали на фестивале в Москве, в Театре у Никитских ворот, моноспектакль "Контрабас", роль в котором исполнил Игорь Карас, народный артист Молдовы. Карас считает Табакова одним из своих учителей, так как окончил Школу-студию МХАТ, ректором которой долгое время был Олег Павлович. Тогда "Контрабас" получил первую премию. А Табаков, оказывается, пришел на этот фестиваль специально, чтобы посмотреть на своего ученика.

Потом он хорошо отзывался о спектакле и об игре актера. Но это для нас было не главное. Главным было то, что нашу постановку оценил один из наиболее авторитетных деятелей советского и российского театра и кино", — рассказал Шац.

Олег Табаков
© Sputnik/ Евгения Новоженина
Скончался Олег Табаков

По его словам, во время беседы после спектакля Табаков с большой живостью интересовался как профессиональными успехами, так и жизнью в целом выпускников молдавского курса Школы-студии МХАТ, на котором и учился Игорь Карас.

"Для Олега Табакова театр был основной идеей жизни. Табаков, безусловно, — целая эпоха, и, когда уходят такие люди, возникает пустота, которую вряд ли удастся восполнить. Его уровня люди — как оберег: при них профессия сохраняет свою значимость", — считает Шац.

Своим студентам был как папа

Замечательным педагогом, благодаря которому добился успехов многие студенческие выпуски, считает Табакова и Вера Марьянчик, одна из лучших актрис Государственного русского драматического театра имени Чехова, также закончившая Школу-студию МХАТ.

"Олег Павлович в своей педагогической работе обладал таким незаменимым качеством, как прозорливость. Он всегда умело угадывал, замечал в своих учениках ценные личные и профессиональные качества, которые они затем предъявляли театру и добивались таким образом высоких результатов на сцене и в кино", — рассказала Марьянчик.

Она добавила, что Табаков всегда говорил своим студентам — первую скрипку в актерской профессии играет режиссер.

  • Олег Табаков в роли Николая Бабушкина в фильме Молодо - зелено.
    Олег Табаков в роли Николая Бабушкина в фильме "Молодо - зелено".
    © Sputnik/ РИА Новости
  • Актер Олег Табаков в роли Адуева в спектакле Московского театра Современник Обыкновенная история по роману Ивана Александровича Гончарова, в постановке Галины Волчек.
    Актер Олег Табаков в роли Адуева в спектакле Московского театра "Современник" "Обыкновенная история" по роману Ивана Александровича Гончарова, в постановке Галины Волчек.
    © Sputnik/ Александр Гладштейн
  • Олег Табаков в роли Николая Ростова в фильме-эпопее режиссера С. Бондарчука Война и мир.
    Олег Табаков в роли Николая Ростова в фильме-эпопее режиссера С. Бондарчука "Война и мир".
    © Sputnik/ РИА Новости
  • Актер Олег Табаков в роли Славки в спектакле Московского театра Современник Пять вечеров по пьесе Александра Володина.
    Актер Олег Табаков в роли Славки в спектакле Московского театра "Современник" "Пять вечеров" по пьесе Александра Володина.
    © Sputnik/ Михаил Озерский
  • Артист Московского театра Современник Олег Табаков в роли Олега в пьесе В.Розова В поисках радости.
    Артист Московского театра "Современник" Олег Табаков в роли Олега в пьесе В.Розова "В поисках радости".
    © Sputnik/ Михаил Озерский
  • Кадр из кинофильма Люди на мосту. 1960 г.
    Кадр из кинофильма "Люди на мосту". 1960 г.
    © Sputnik/ Родькин
  • Кадр из кинофильма Люди на мосту
    Кадр из кинофильма "Люди на мосту"
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  • Вячеслав Тихонов и Олег Табаков в фильме Семнадцать мгновений весны
    Вячеслав Тихонов и Олег Табаков в фильме "Семнадцать мгновений весны"
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  • Олег Табаков
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  • Олег Табаков
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  • Художественный руководитель и директор МXТ имени А.П.Чеxова Олег Табаков
    Художественный руководитель и директор МXТ имени А.П.Чеxова Олег Табаков
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  • Олег Табаков
    Олег Табаков
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  • Художественный руководитель МХТ имени А.П.Чехова Олег Табаков
    Художественный руководитель МХТ имени А.П.Чехова Олег Табаков
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© Sputnik/ РИА Новости
Олег Табаков в роли Николая Бабушкина в фильме "Молодо - зелено".

"И любой артист, вступивший на борт корабля под названием "готовящийся спектакль", должен отдавать себе отчет, что теперь он будет неукоснительно следовать мнению режиссера. Так нас учил Олег Павлович", — сказала Марьянчик.

По ее словам, Табаков очень любил молдавский курс Школы-студии МХАТ, всегда был рад послушать молдавскую музыку.

"Своим студентам он из любой поездки привозил сюрпризы, участвовал в их жизни, помогал во всем, решал многие их проблемы. Одним словом, вел себя по отношению к ним как настоящий папа", — заключила актриса.

Почти молдавские корни

Более семи лет назад Олег Табаков прилетал в Кишинев, чтобы затем… попасть на место захоронения своего деда.

Оказывается, дед Табакова, Андрей Францевич Пионтковский, жил в Одесской губернии, имел немало земли, занимался зерном.

Андрей Пионтковский поселился в черте оседлости, в селе Гонората, а затем в городе Балта. После Октябрьской революции его крестьяне решили не идти на поводу у "новых веяний" времени и целых два года скрывали своего хозяина от борцов с капиталистами.

Пионтковский был похоронен в Балте, которая в то время была столицей Молдавской Автономной Советской Социалистической Республики. Сегодня точное место этого захоронения неизвестно. А в период того приезда Олег Павлович намеревался поставить крест на территории кладбища, где погребен его дед.

Тема:
Умер Олег Табаков (5)
Теги:
сцена, постановка, спектакль, режиссер, актер, ученики, кино, театр, учеба, Школа-студия МХАТ, Вера Марьянчик, Игорь Карас, Олег Табаков, Иосиф Шац, СССР, Молдова, Россия
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