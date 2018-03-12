Молдавские студенты и почти молдавские корни Олега Табакова

КИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. Режиссер Государственного русского драматического театра имени Чехова, народный артист Молдовы Иосиф Шац рассказал корреспонденту Sputnik о своем опыте общения с Табаковым.
Специально пришел на молдавский спектакль
"В начале 2000-х мы показывали на фестивале в Москве, в Театре у Никитских ворот, моноспектакль "Контрабас", роль в котором исполнил Игорь Карас, народный артист Молдовы. Карас считает Табакова одним из своих учителей, так как окончил Школу-студию МХАТ, ректором которой долгое время был Олег Павлович. Тогда "Контрабас" получил первую премию. А Табаков, оказывается, пришел на этот фестиваль специально, чтобы посмотреть на своего ученика.
Потом он хорошо отзывался о спектакле и об игре актера. Но это для нас было не главное. Главным было то, что нашу постановку оценил один из наиболее авторитетных деятелей советского и российского театра и кино", — рассказал Шац.
По его словам, во время беседы после спектакля Табаков с большой живостью интересовался как профессиональными успехами, так и жизнью в целом выпускников молдавского курса Школы-студии МХАТ, на котором и учился Игорь Карас.
"Для Олега Табакова театр был основной идеей жизни. Табаков, безусловно, — целая эпоха, и, когда уходят такие люди, возникает пустота, которую вряд ли удастся восполнить. Его уровня люди — как оберег: при них профессия сохраняет свою значимость", — считает Шац.
Своим студентам был как папа
Замечательным педагогом, благодаря которому добился успехов многие студенческие выпуски, считает Табакова и Вера Марьянчик, одна из лучших актрис Государственного русского драматического театра имени Чехова, также закончившая Школу-студию МХАТ.
"Олег Павлович в своей педагогической работе обладал таким незаменимым качеством, как прозорливость. Он всегда умело угадывал, замечал в своих учениках ценные личные и профессиональные качества, которые они затем предъявляли театру и добивались таким образом высоких результатов на сцене и в кино", — рассказала Марьянчик.
Она добавила, что Табаков всегда говорил своим студентам — первую скрипку в актерской профессии играет режиссер.
- Олег Табаков в роли Николая Бабушкина в фильме "Молодо - зелено".© Sputnik/ РИА Новости
- Актер Олег Табаков в роли Адуева в спектакле Московского театра "Современник" "Обыкновенная история" по роману Ивана Александровича Гончарова, в постановке Галины Волчек.© Sputnik/ Александр Гладштейн
- Олег Табаков в роли Николая Ростова в фильме-эпопее режиссера С. Бондарчука "Война и мир".© Sputnik/ РИА Новости
- Актер Олег Табаков в роли Славки в спектакле Московского театра "Современник" "Пять вечеров" по пьесе Александра Володина.© Sputnik/ Михаил Озерский
- Артист Московского театра "Современник" Олег Табаков в роли Олега в пьесе В.Розова "В поисках радости".© Sputnik/ Михаил Озерский
- Кадр из кинофильма "Люди на мосту". 1960 г.© Sputnik/ Родькин
- Кадр из кинофильма "Люди на мосту"© Sputnik/ Родькин
- Вячеслав Тихонов и Олег Табаков в фильме "Семнадцать мгновений весны"© Sputnik/ А. Гольцин
- Олег Табаков© Sputnik/ Владимир Вяткин
- Олег Табаков© Sputnik/ Кирилл Каллиников
- Сбор труппы и начало нового сезона в театре под руководством Олега Табакова© Sputnik/ Владимир Астапкович
- Художественный руководитель и директор МXТ имени А.П.Чеxова Олег Табаков© Sputnik/ Sergey Pyatakov
- Олег Табаков© Sputnik/ Евгения Новоженина
- Художественный руководитель МХТ имени А.П.Чехова Олег Табаков© Sputnik/ Yevgeny Odinokov
"И любой артист, вступивший на борт корабля под названием "готовящийся спектакль", должен отдавать себе отчет, что теперь он будет неукоснительно следовать мнению режиссера. Так нас учил Олег Павлович", — сказала Марьянчик.
По ее словам, Табаков очень любил молдавский курс Школы-студии МХАТ, всегда был рад послушать молдавскую музыку.
"Своим студентам он из любой поездки привозил сюрпризы, участвовал в их жизни, помогал во всем, решал многие их проблемы. Одним словом, вел себя по отношению к ним как настоящий папа", — заключила актриса.
Почти молдавские корни
Более семи лет назад Олег Табаков прилетал в Кишинев, чтобы затем… попасть на место захоронения своего деда.
Оказывается, дед Табакова, Андрей Францевич Пионтковский, жил в Одесской губернии, имел немало земли, занимался зерном.
Андрей Пионтковский поселился в черте оседлости, в селе Гонората, а затем в городе Балта. После Октябрьской революции его крестьяне решили не идти на поводу у "новых веяний" времени и целых два года скрывали своего хозяина от борцов с капиталистами.
Пионтковский был похоронен в Балте, которая в то время была столицей Молдавской Автономной Советской Социалистической Республики. Сегодня точное место этого захоронения неизвестно. А в период того приезда Олег Павлович намеревался поставить крест на территории кладбища, где погребен его дед.