Что решили в Минздраве Молдовы по поводу лечения ветеранов войн

КИШИНЕВ, 13 мар — Sputnik. Постоянная приоритетная медицинская помощь в Молдове теперь будет оказана ветеранам Второй мировой войны, войны в Афганистане и вооруженного конфликта на Днестре — такое положение значится в приказе за подписью министра здравоохранения, труда и социальной защиты Светланы Чеботарь.

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Согласно этому приказу, ежегодно, в период с марта по май, профильные медицинские учреждения обязаны проводить медицинский осмотр ветеранов войн, назначать необходимое стационарное, амбулаторное и санаторное лечение.

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Также ветеранов должны теперь обеспечивать медикаментами по компенсированной стоимости и другими средствами медицинской помощи.

Согласно приказу, контроль за исполнением этих распоряжений осуществляет генеральный государственный секретарь Борис Гылка.