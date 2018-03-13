Судья КС Виктория Ифтоди - кандидат на пост главы Минюста

КИШИНЕВ, 13 мар – Sputnik. Новым министром юстиции Молдовы может стать действующий судья Конституционного суда (КС) Виктория Ифтоди. Ее кандидатуру предложила Демократическая партия страны.

В воскресенье Александру Тэнасе (на тот момент глава Минюста) сообщил в соцсетях, что намерен покинуть свой пост. А уже 12 марта правительство утвердило эту отставку.

"Сегодня мы обсуждали отставку Александру Тэнасе в результате очерняющей компании. Мы приняли ее к сведению, сожалеем о ней, но принимаем. Учитывая сложившуюся ситуацию, на заседании постоянного бюро проанализированы потенциальные кандидаты. В итоге было решено, чтобы кандидатом стала Виктория Ифтоди – действующий судья Конституционного суда", — сказал журналистам в ходе брифинга глава политформирования Владимир Плахотнюк.

Виктория Ифтоди в 2003-2004 годах занимала пост замминистра юстиции, а с 2004 по 2006 годы возглавляла Минюст.

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С 2006 по 2010 годы была послом Молдовы во Франции и Алжире. В эти же годы являлась постоянным делегатом Молдовы в ЮНЕСКО. С 2016 года по май 2017-го была членом Национального совета по неподкупности. Решением правительства с 3 мая 2017 года стала судьей КС.