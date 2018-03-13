Жители Измаила выступили против железной дороги на Басарабяску

КИШИНЕВ, 13 мар — Sputnik. Мэрия и руководство порта украинского Измаила заявили, что выступают против восстановления местной железной дороги, заявил во вторник журналистам местный мэр Андрей Абрамченко.
Спор разгорелся вокруг железнодорожной колеи на участке Березино (Одесская железная дорога) — Басарабяска (Республика Молдова), не использовавшейся со времен развала СССР. Вместо "железки" интенсивнее стал работать Измаильский порт, откуда и куда перевозят как пассажиров, так и грузы.
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Теперь же местные жители, по словам, Абрамченко, опасаются, что после того, как железная дорога переживет ремонт и будет сдана в эксплуатацию, грузопоток, а, следовательно, и большие доходы в местный бюджет, попросту уйдут из их города.
"Есть опасение, что большая часть грузов будет переориентирована на румынский порт Галац", — пояснил Абрамченко.
Поэтому местные чиновники обратились к президенту, правительству и парламенту Украины с просьбой проанализировать необходимость восстановления данного участка железной дороги и его влияние на экономическое состояние портов региона.