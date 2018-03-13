Жители Измаила выступили против железной дороги на Басарабяску

Если верить мэру Измаила, то местные жители и экономические агенты считают, что железная дорога на Молдову может их попросту разорить.

КИШИНЕВ, 13 мар — Sputnik. Мэрия и руководство порта украинского Измаила заявили, что выступают против восстановления местной железной дороги, заявил во вторник журналистам местный мэр Андрей Абрамченко.

© Sputnik / Miroslav Rotari Как выглядел старый железнодорожный вокзал Кишинева в 1940-х годах

Спор разгорелся вокруг железнодорожной колеи на участке Березино (Одесская железная дорога) — Басарабяска (Республика Молдова), не использовавшейся со времен развала СССР. Вместо "железки" интенсивнее стал работать Измаильский порт, откуда и куда перевозят как пассажиров, так и грузы.

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Теперь же местные жители, по словам, Абрамченко, опасаются, что после того, как железная дорога переживет ремонт и будет сдана в эксплуатацию, грузопоток, а, следовательно, и большие доходы в местный бюджет, попросту уйдут из их города.

"Есть опасение, что большая часть грузов будет переориентирована на румынский порт Галац", — пояснил Абрамченко.

Поэтому местные чиновники обратились к президенту, правительству и парламенту Украины с просьбой проанализировать необходимость восстановления данного участка железной дороги и его влияние на экономическое состояние портов региона.