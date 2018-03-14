ДТП в Бельцах: не обошлось без цинизма водителя

Отец молодого человека, сильно пострадавшего от наезда машины в Бельцах, решил, что правду нужно искать не в родном городе, а в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 14 мар — Sputnik, Николай Костыркин. Почти месяц в Бельцах обсуждают печальный инцидент — на пешеходном переходе автомобиль сбил молодого человека, который до сих пор лежит в больнице с "трехэтажным" диагнозом >>> © Sputnik / Miroslav Rotari ДТП в Кишиневе - кто виноват

В Кишиневе уже обо всем в курсе

До сих пор местная полиция не представила результаты экспертизы по факту происшествия. А водитель уже пытался договориться с потерпевшим — Александром Мунтяну, если верить словам отца последнего.

В среду отец пострадавшего — Иван Мунтяну отправился в Кишинев навестить сына, который теперь лечится в одной из столичных больниц. Заодно мужчина попытался попасть на прием к руководству МВД, чтобы рассказать о случившемся и выразить недовольство работой сотрудников органов правопорядка в Бельцах.

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"В МВД меня направили в Генеральный инспекторат полиции. Там меня выслушал сотрудник, ответственный за координирование работы полиции в Бельцах, и сказал, что до вторника результаты экспертизы должны быть. В противном случае, как мы договорились, я ставлю его в известность", — рассказал Иван Мунтяну при личной встрече с корреспондентом Sputnik.

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По его словам, у Александра обнаружено сотрясения мозга, контузия, внутричерепное давление. В пятницу, имея на руках все результаты обследования, врачи огласят точный диагноз.

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"Уверен, что и самого водителя, виновного в наших нынешних проблемах, теперь будут "дергать" в полиции. Он уже дважды звонил нам и предлагал "решить вопрос". Мы подсчитали сумму морального и материального ущерба, получилось 20 тысяч леев. Я озвучил водителю по телефону эту цифру. Он сказал, что не кует деньги молотком, и больше не звонил. Мы хотим все решить по закону, через суд. Уже наняли адвоката", — считает Иван Мунтяну.

Все это неудивительно

Правда, если копнуть вглубь проблемы, то неудивительными становятся все эти печальные происшествия в северной столице Молдовы. Ведь водительские права некоторые получают далеко не за знания правил дорожного движения. Не далее, как в среду органы правопорядка обнародовали информацию о том, что в Бельцах некий мужчина вымогал у ученика автошколы взятку.

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Вероятного мздоимца задержали. Согласно материалам следствия, подозреваемый потребовал и получил от ученика автошколы 300 евро и 4800 леев под тем предлогом, что он может повлиять на решение членов экзаменационной комиссии. Если мужчину признают виновным, то ему грозит до шести лет лишения свободы или штраф в размере до 200 тысяч леев.