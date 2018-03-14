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Проспект Штефан чел Маре после ремонта

Эффект Киртоакэ: как деньги уходят в грунт и расщепляются в пыль

© Sputnik/ Николай Костыркин
Новости
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Корреспондент Sputnik прошел по центральному проспекту Кишинева, чтобы посмотреть, как пережила зиму "стройка века" - отремонтированная центральная артерия города.

КИШИНЕВ, 14 мар — Sputnik, Николай Костыркин. Вот говорят: человек уходит, а дело его живет. И, если вы подумали, что в данном случае я имею в виду какого-нибудь знаменитого ученого, артиста или политика, то ошиблись.

Речь в данном случае идет о поистине хрестоматийном человеке нашего поколения — Дорине Киртоакэ. Он уже не мэр Кишинева, его имя практически полностью сошло со страниц публикаций и компьютерных мониторов. Исключение, разве что, составляют новости об уголовном деле, по которому экс-мэр проходит обвиняемым >>>

Уровень первичной аварийности зашкаливает

Но плоды труда этого человека увековечены, в буквальном смысле слова, у нас под ногами.

Стоит только не спеша пройтись по проспекту Штефан чел Маре, который реставрировали под неусыпным оком Киртоакэ, как все сразу становится понятно. Лишь этим летом после долгого процесса реконструкции центральную артерию города сдали в эксплуатацию, но наших цыплят, видимо, нужно считать не по осени, а по весне. Именно в это время, когда сходит снег, оголяются вечные проблемы дорожной инфраструктуры Кишинева, теперь уже сдобренные гениальными идеями Киртоакэ.

Вот что я обнаружил, эксперимента ради проделав путь по проспекту Штефан чел Маре от улицы Измаильской до улицы Влайку Пыркэлаб.

Просевшая решетка для сточных вод.

Лужи на брусчатке как предупреждение о дальнейшем проседании грунта — этот момент, судя по всему, не учли нигде.

А здесь все ну, совсем уж, ахово!

"Жидкий" асфальт на остановке у перекрестка с улицей Армянской.

Немного другой тематики — гении парковки в местах, для этого не предусмотренных. Интересно, эти водители до сих пор думают, что красная полоса обозначает предел парковочных мест?

Еще одна "шедевральная" решетка.

Куда спешили рабочие, решив не спилить эти железяки, а обложить их плиткой?

Поребрик прочен, но уложен безобразно.

А вот и первые плоды плохо уложенной плитки, пережившей снегопады и ливни.

Те, кто ходит по обновленному центральному проспекту, обычно спешат по своим делам, либо привыкли ко всеобщему раздраю и поэтому редко делятся своими суждениями о ремонте этой улицы. Но есть и исключения. Специалист в области строительства с многолетним стажем Сергей Каменев, сын ветерана Великой Отечественной войны, партизана Григория Каменева, хоть и родился в Молдове, в Сороках и часто бывал в Кишиневе, но уже много лет живет и работает в России. В столицу Молдовы он, как говорится, набегами, по делам семейным или просто вспомнить юность. Летом 2017 года, когда ремонт был в самом разгаре, нам довелось пройти по тротуару центрального проспекта.

Муниципальный совет
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
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Познали в сравнении

Сергей Григорьевич лишь сокрушенно качал головой:

— Ну, вот посмотрите, насколько поганый здесь стык между плитками. А здесь уже скол — едва успели поребрик положить. Зазоров, видите, уйма!

— А вообще такая плитка насколько долговечна, если ею замостить тротуар?

— Крайне временное явление. Через несколько лет все превратится в крошку, — был ответ профессионала.

Прочность проезжей части волнует и водителей. Таксист, представившийся Семеном, пускается в рассуждения, сравнения, воспоминания.

— Вот посмотрите, насколько хорошо лежит асфальт на улице Измаильской. Ее делали при Урекяне, то есть 20 лет назад. И до сих пор асфальт не ползет, не трескается, бугров нет. А теперь вспомните дорогу на Штефана. Выбоины уже есть, колеи от колес — тоже. Машину просто трясет, если чуть быстрее обычного ехать.

Силвия Раду
© Sputnik / Miroslav Rotari
Силвия Раду прокомментировала заявление Дорина Киртоакэ

— Ну так кто их разберет, что они там под асфальт закатывают и из чего сам этот асфальт делают, — я пытаюсь разговорить собеседника.

А он и рад поделиться:

— Понимаешь, я пять лет прожил в Германии. Пять! Все дороги в своем городе знал. И знаю, как их делали. Несколько слоев гравия, сетка железная и уж потом асфальт, причем не такой тонкий слой, как у нас.

— А как же потом быть, если копать нужно будет? Ремонтные работы и все такое…

— Все это на самом деле очень просто решается. Сетку срезают, а позже кладут обратно, заваривают концы. А у нас!.. В общем, как всегда — сделали, деньги взяли, и спросить теперь не с кого.

Дорин Киртоакэ
© Sputnik / Miroslav Rotari
Адвокаты Киртоакэ снова не дали суду заслушать свидетелей

Что тут еще можно добавить! Действительно, Дорин Киртоакэ оставил свой след в истории Кишинева. Каков он для нас с вами, простых горожан, судите, уважаемые читатели, сами. Благо, пищи для размышлений немало. Жаль только, что на подобное начинание, приведшее к очевидному финалу, было потрачено столько денег из городского бюджета. Наших с вами денег. Печально наблюдать, как они уходят в грунт и расщепляются в пыль. Ведь, по данным из открытых источников, стоимость проекта по ремонту проспекта Константин Негруцци, улицы Василе Александри и проспекта Штефан чел Маре исчисляется в 22 миллиона евро.

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Теги:
проспект Штефан чел Маре, брусчатка, проспект, асфальт, улица, дорога, ремонт, реконструкция, Дорин Киртоакэ, Кишинев
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