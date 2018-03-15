Венецианская комиссия обсудит парламентские выборы в Молдове

На пленарном заседании Венецианская комиссия обсудит три вопроса, относящихся к Республике Молдова.

КИШИНЕВ, 15 мар – Sputnik. Европейская Комиссия Совета Европы за демократию через право (Венецианская комиссия) внесла в повестку первого пленарного заседания в этом году, которое состоится 16 и 17 марта, три вопроса, которые касаются Республики Молдова. Парламент РМ будет представлен на заседании двумя депутатами из юридической комиссии по назначениям и иммунитету — Игорем Время и Сержиу Сырбу.

На заседании 16 марта эксперты Венецианской комиссии совместно с ОБСЕ выскажут общее мнение относительно избирательного законодательства Молдовы.

Также Венецианская комиссия изучит проект поправок в Конституцию РМ в области юстиции. Третий вопрос относится к проекту закона об изменении 42 статьи Конституции, которая трактует право на объединение граждан в профессиональные союзы.

© Sputnik / Miroslav Rotari Венецианская комиссия и споры об избирательной системе в Молдове

Ранее эксперты Совета Европы приезжали с рабочим визитом в Республику Молдова и провели консультации с местными властями и политическими партиями.

Напомним, что депутаты парламента 20 июля 2017 года проголосовали за изменение избирательной системы в Молдове. Проект изменений в Избирательный кодекс и в закон о статусе депутата парламента был принят 74 голосами.

По новому закону, с 2018 года в нашей стране вводится смешанная система парламентских выборов — 50 депутатов будут избраны по партийной, пропорциональной системе, а в одномандатных округах изберут 51 депутата.