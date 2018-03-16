В Молдове снизили тариф на газ

Хорошая новость для жителей нашей страны - "голубое топливо" подешевеет, мы будем меньше платить за газ.

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы утвердило тарифы и регламентированные цены на природный газ на 2018 год.

"В среднем тариф на газ снижен на 20,3%", — заявил на брифинге глава НАРЭ Тудор Копач, добавив, что новые тарифы действительны на весь 2018 год и предприятию "Молдовагаз" предстоит провести перерасчет.

По его словам, для бытовых потребителей тариф на газ в объеме до 30 кубометров в месяц составит 4705 леев за тысячу кубометров, что на 20,1% меньше, чем ранее, а в объеме свыше 30 кубометров в месяц — 4895 леев за тысячу кубометров (-20,3%). Он отметил, что ТЭЦ будут закупать газ по тарифу в 4018 леев за тысячу кубометров (-19,7%).

Тарифы должны понизить: когда в Молдове будут меньше платить по счетам>>>

До этого премьер-министр Молдовы Павел Филип заявил, что тариф на газ может снизиться на 20%. По словам главы правительства, окончательное решение должно принять Национальное агентство по регулированию в энергетике. После чего компания "Молдовагаз" обратилась в НАРЭ с запросом о пересмотре тарифов на газ, предложив понизить их на 11,4%.

В свою очередь президент республики Игорь Додон считает, что понижение тарифа может быть намного больше, чем на 20%. По его словам, для этого есть резервы.