Видеофакт: в Кишиневе водитель, выезжая с парковки, задел "Лексус" и скрылся

В Кишиневе водители, мнущие другие машины, не собираются отвечать за содеянное и просто уезжают с места происшествия.

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik. В Кишиневе, на улице Триколорулуй, близ Национального театра оперы и балета, произошел казус, запечатленный на видеорегистратор автомобиля.

Выезжая с парковочного места на проезжую часть, некий водитель машины марки "Опель" не рассчитал траекторию и скорость и задел другой автомобиль марки "Лексус", стоявший на обочине дороги. Судя по всему, в пострадавшем авто никого на тот момент не было.

"Водитель "Опеля" вышел из машины, посмотрел и тихо поехал дальше. Я оставил послание водителю "Лексуса". В итоге безответственный субъект был найден", — рассказал пользователь соцсетей, опубликовавший это видео.