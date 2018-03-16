Задержан наркоторговец-рецидивист, ему грозит до 15 лет

На своей квартире мужчина расфасовывал наркотики и продавал по несколько сотен леев за пакет.

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik. Сотрудники Управления полиции муниципия Кишинэу задержали жителя столицы, 29-летнего мужчины, который занимался продажей наркотиков и был ранее судим за похожие преступления.

В ходе обыска полицейские изъяли значительное количество растительного наркотика, который задержанный продавал по цене 200 леев за пакетик, а также кустарно изготовленный аппарат для употребления зелья.

По заключению экспертов Центра криминалистики и судебной экспертизы, мужчина планировал получить выгоду в размере около 25 тысяч леев.

В соответствии с законом, если вина задержанного будет доказана, ему грозит заключение на срок от 7 до 15 лет. В настоящий момент наркоторговец задержан на 30 суток.