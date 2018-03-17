"Паркуется как Бог" – это не про кишиневских водителей

Кто на днях отличился в Кишиневе "безупречным" умением парковать автомобиль.

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. О, сколько нам открытий чудных готовят улицы Кишинева, едва мы выйдем из дома на работу, в гости или просто прогуляться.

Правда, пройти из пункта А в пункт Б будет, ой, как непросто: буквально на каждом углу тротуары заставлены автомобилями, водители которых решили, что… и так можно припарковаться.

Вот лишь несколько примеров.

Врос вместо дерева на проспекте Негруцци.

Экономия на автомойке — превыше всего. Перекресток улиц Пушкина и Щусева.

Событийная ретроспектива — тройное ДТП на Старой почте с участием автомобилей моделей "Вольксваген", "Тойота" и "Сузуки".

Автомобиль с фалештскими номерами на улице Тестемицану. Днем и ночью — одна и та же картина.