Вакцинация в Молдове – предотвращение тяжелой болезни или наказание

Разговор идет о высоком профессионализме наших медиков и о тех, кто получает только дипломы о врачебном образовании.

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik, Нику Гончар. Тревожное сообщение оставила в соцсетях мама ребенка, ходящего в старшую группу детсада села Фундурий Векь Глодянского района.

По словам Виолетты Одаджиу, родители лишь постфактум узнали о том, что их детям в садике сделали в минувшую пятницу прививки.

"Я не сомневаюсь в необходимости прививок, но с нашими детьми это делают, как с животными, не ставя в известность родителей. Это некомпетентно и безответственно. Кроме того, это не впервые, когда в нашем детсаду вакцинируют без ведома родных", — написала Одаджиу.

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Она отметила, что перед прививанием никто не интересовался здоровьем детей, специальными противопоказаниями тех или иных препаратов и т.д. А сама процедура почему-то проходила не в медкабинете, а в комнате, где дети играют и спят. Следовательно, были попраны все нормы санитарии.

"Я дважды не была проинформирована и не давала своего согласия на вакцинирование ребенка. Я даже не знаю, сколько именно раз его прививали. Позже воспитательница рассказала мне по телефону, что ребенка вакцинировали принудительно. Хотя ранее я письменно уведомила врача не подходить к ребенку с вакцинами, другими уколами, лекарствами без моего согласия", — недоумевает женщина.

Она уточнила, что ее ребенок недавно болел, и поэтому его нельзя было прививать в этот период.

Что же за опасность подстерегает село Фундурий Векь, если всех детей в срочном порядке вакцинируют, даже не удосужившись заранее поставить в известность родителей? Имеем ли мы дело со страшной тайной, с халатностью отдельных медицинских работников, выполняющих им одним ведомый план, или же, — искренне надеемся, что нет! — с чьим-то злым умыслом?

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Увы, но в выходные дни, кроме журналистов и представителей пары-тройки других профессий, в нашей стране никто не работает, ни чиновники мэрии, ни представители системы здравоохранения. Даже врач не приходит в субботу и воскресенье на освидетельствование умершего! Поэтому все необходимые вопросы ответственным лицам мы начнем задавать с понедельника.

А пока что просто обрисуем ситуацию с вакцинированием, некоторые грани которой на самом деле не на шутку волнуют многих жителей Молдовы.

Согласно статьям 23 и 28 Закона о здравоохранении, для предоставления любой медицинской услуги, — к коим относится и прививание от болезней, — необходимо согласие пациента. Ежели ему меньше 16 лет, согласие требуется от его законного представителя. Чаще всего это родители или опекун. Лишь угроза жизни может стать оправданием медицинского вмешательства без согласия представителя.

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Под занавес 2017 года страну взволновало решение Минздрава о начале общенациональной кампании по вакцинации девочек американским препаратом "Гардасил" против вируса папилломы человека. Говорили, что эта вакцина не прошла необходимых испытаний. Иногда слышались разговоры и о чьей-то личной материальной заинтересованности. А некоторые врачи инкогнито сообщали журналистам, что на них давит начальство, заставляя навязывать этот препарат родителям детей >>>

Кроме того в последнее время внимание медиков приковано к кори и сезонным заболеваниям, от которых, как уже давно известно, необходимо вакцинировать >>> © Photo: Insatgram / Olga Buzova Ольга Бузова рассказала о сильной боли в ноге

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Так что же стало причиной незапланированного сеанса вакцинирования в сельском детсаду: указание "сверху" или рвение на местах? От чего были привиты дети, и насколько безопасен этот препарат? С этими вопросами в Sputnik Молдова обращаются десятки людей. Следите за публикациями на нашем сайте, и скоро вы получите ответы профессиональных медиков.