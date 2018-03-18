Доказано опытным путем: сколько в Молдове реально весит килограмм сахара

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik, Нику Гончар. Нередко пользователи соцсетей проводят эксперименты, связанные с качеством товаров, приобретаемых в магазинах.
Недавно житель Кишинева опубликовал в Facebook видеозапись одного такого эксперимента.
На видео мужчина взвешивает пакет сахара, произведенного под известным брендом. На таких пакетах всегда указывается, что их вес — по одному килограмму.
Однако, если весы экспериментатора не врут, то выходит, что "подопытный" пакет весит меньше.
Таким способом наш земляк решил предупредить о том, что за опасность для потребителей таит в себе выбор продукции именно этого производителя.
Представители компании-производителя ранее подробно рассказали о том, как фасуется сахар.
А вы, уважаемые читатели, как часто становитесь заложниками злого умысла производителей или продавцов? Расскажите свои истории в комментариях под этой публикацией.