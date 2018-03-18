Видеофакт: мороз крепчает – кишиневцы предупреждают друг друга

Жители столицы публикуют в соцсетях предупреждения о том, как в марте избежать апреля.

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. В воскресенье синоптики прогнозируют минусовую температуру по всей Молдове. В частности в Кишиневе воздух охладится до промежутка от пяти до двух градусов мороза.

В субботу же вечером в Молдове выпал снег с дождем, и, как говорится, все стало подмерзать.

Те жители столицы, кто еще не забыл апрельские снегопады и "веткопады" 2017 года, еще накануне поспешили с помощью социальных сетей предупредить сограждан о необходимости быть предельно внимательными, выйдя на улицу, и избегать высоких деревьев с ветвистой кроной.