Посол России в Молдове прокомментировал голосование на выборах президента

Гололед и снегопад не мешают избирателям приходить на избирательные участки, чтобы выполнить свой гражданский долг: как проходит голосование в Кишиневе?

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. Избирательные участки на выборах президента России открылись в воскресенье в Молдове без нарушений. Российские граждане идут активно голосовать, заявил Sputnik посол России в Молдове Фарит Мухаметшин.

Всего на территории республики для голосования на выборах открыты 27 избирательных участков — по одному в Кишиневе, Бельцах, Комрате, остальные — в Приднестровье. Избирательные участки открылись в 08.00 и закроются в 20.00.

Где в Молдове можно проголосовать на выборах президента России>>>

"Все 27 избирательных участков открылись вовремя, в 08.00. Вся подготовителя работа, проведенная ранее, соответствует законам Российской Федерации. Население идет активно голосовать, но погодные условия в северных регионах республики — гололед, снег — немного затрудняют. Граждане Российской Федерации. Думаю, активно поддержат эту политическую акцию", — сообщил Мухаметшин.

Небольшая очередь перед участком образовалась еще за полчаса до открытия электорального пункта. Люди продолжают приходить несмотря на мороз, гололед и снегопад. Избиратели отмечают, что пришли проголосовать за мир, за спокойное и стабильное будущее, за сильную Россию.

Голосование на выборах России в Кишневе

"Я гражданка России, но живу в Молдове. Пришла выполнить свой гражданский долг. Проголосовала за мир, за дружбу между странами, за будущее наших детей, за спокойствие ", — сказала пенсионерка Анна.

© Sputnik / Miroslav Rotari Россияне, проживающие в Молдове, активно голосуют на выборах президента

В выборах президента России участвуют восемь кандидатов: глава партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин, ставший кандидатом от Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ), бессменный председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский, действующий российский лидер Владимир Путин, который участвует в этих выборах как самовыдвиженец, сетская львица и телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая "Гражданской инициативой", глава партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, который баллотируется от своей "Партии роста", а также один из основателей партии "Яблока" Григорий Явлинский.

Именно в таком порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене, который 18 марта, придя на участок, получит любой гражданин Российской Федерации, обладающий правом голоса.

Выборы президента России: как голосуют в Кишиневе и Тирасполе можно посмотреть в режиме онлайн здесь>>>>