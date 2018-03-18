Сюрприз "бабы Евдохи" – снегопад, мороз и лед в Кишиневе

Как жители столицы справляются с "неожиданной" непогодой в воскресенье.

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. В воскресенье утром в Кишиневе выпал снег. Он припорошил ледяную кромку, в результате понижения температуры образовавшуюся от прошедшего в субботу вечером дождя.

Государственная гидрометеорологическая служба сообщила о резком изменении погоды в Молдове в ближайшие дни: ожидаются мороз, снегопад и сильный ветер. Национальный инспекторат патрулирования напомнил о мерах безопасности для пешеходов и водителей.

На второстепенных улицах Рышкановки, в частности, на улице Матея Басараба, еще не ступала нога коммунальщика со снегоуборочной машиной и реагентом.

На Московском проспекте снегоуборочные машины на тротуарах уже поработали.

Но, увы, как всегда не обходится без "зазоров" — под счищенным снегом на асфальте остался лед, а реагент не высыпан.

К счастью, сегодня выходной, поэтому людей на улице не так много. Следовательно, кто-то уж точно уберег себя от нежелательного падения и от не менее нежелательных его последствий.