Социалисты выдвигают Иона Чебана кандидатом в мэры Кишинева

Стал известен еще один кандидат пост столичного градоначальника.

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. В воскресенье стало известно, кого Партия социалистов выдвинула в качестве кандидата на пост мэра Кишинева. Речь идет о пресс-секретаре президента, главе фракции в муниципальном совете — Ионе Чебане. Такое решение было принято по итогам республиканского актива политформирования.

"Сегодня было заседание расширенного актива партии социалистов. Было принято решение выдвинуть от Партии социалистов действующего председателя фракции политформирования в муниципальном совете Иона Чебана", — сказал президент Игорь Додон, которого пригласили на заседание расширенного актива ПСРМ.

Ранее члены Центральной избирательной комиссии Молдовы утвердили дату проведения местных выборов в муниципиях Кишинев и Бельцы.

© Sputnik / Miroslav Rotari ЦИК утвердил дату выборов мэров Кишинева и Бельц

Они состоятся 20 мая.

Ранее примар Кишинева Дорин Киртоакэ и примар Бельц Ренато Усатый объявили о решении оставить свои должности.

До этого ЦИК уже утвердил проведение 20 мая местных выборов в коммуне Пырлица Унгенского района, коммуне Леушены и селе Немцены Хынчештского района, коммуне Воловица Сорокского района и коммуне Жора де Мижлок Оргеевского района.