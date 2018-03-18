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Кишинев начали расчищать – где теперь можно ходить и ездить

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Кишинев чистят от выпавшего в воскресенье снега - узнайте, какие улицы уже расчищены.

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. Продолжающийся с утра воскресенья снегопад в Молдове впервые за долгое время не стал помехой для коммунальных служб практически сразу же принять за работу и обеспечить проход дорогу людям и проезд автомобилям.

Чеканы, проспект Мирча чел Бэтрын.

Центр, проспект Штефан чел Маре.

Центр, Соборный парк.

Центр, улица Измаильская.

Рышкановка, улица Киевская.

Рышкановка, улица Тудора Владимиреску.

Рышкановка, круговое движение на улице Каля Орхеюлуй и проспекте Ренаштерий (Возрождения).

Рышкановка, улица Каля Орхеюлуй.

Рышкановка, круговое движение на улицах Албишоара, Каля Мошилор и Каля Орхеюлуй.

Рышкановка, проспект Ренаштерий (Возрождения).

Рышкановка, Парк афганцев, улица Мирона Костина.

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Теги:
расчистка, снегопад, снег, Кишинев
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