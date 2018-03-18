Кишинев начали расчищать – где теперь можно ходить и ездить

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. Продолжающийся с утра воскресенья снегопад в Молдове впервые за долгое время не стал помехой для коммунальных служб практически сразу же принять за работу и обеспечить проход дорогу людям и проезд автомобилям.

Чеканы, проспект Мирча чел Бэтрын.

&lt;br&gt;

&lt;br&gt;

Центр, проспект Штефан чел Маре.

&lt;br&gt;

Центр, Соборный парк.

&lt;br&gt;

Центр, улица Измаильская.

Рышкановка, улица Киевская.

&lt;br&gt;

Рышкановка, улица Тудора Владимиреску.

&lt;br&gt;

Рышкановка, круговое движение на улице Каля Орхеюлуй и проспекте Ренаштерий (Возрождения).

&lt;br&gt;

Рышкановка, улица Каля Орхеюлуй.

&lt;br&gt;

Рышкановка, круговое движение на улицах Албишоара, Каля Мошилор и Каля Орхеюлуй.

&lt;br&gt;

Рышкановка, проспект Ренаштерий (Возрождения).

&lt;br&gt;

Рышкановка, Парк афганцев, улица Мирона Костина.