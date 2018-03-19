Додон: Россия во главе с Путиным стала символом надежды для всех народов

Молдавский лидер считает, что сильная Россия нужна не только россиянам: республика в полной мере заинтересована в дальнейшем углублении и расширении всеобъемлющего стратегического партнерства с РФ.

КИШИНЕВ, 19 мар — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил Владимира Путина с уверенной победой на выборах и переизбранием на пост главы Российской Федерации.

"Как президент независимой Республики Молдова, хочу сказать со всей ответственностью: сильная Россия нужна не только россиянам. Сегодня Россия во главе с Владимиром Путиным стала символом надежды для всех народов, выступающих за стабильность во всех регионах мира, за суверенную внутреннюю и внешнюю политику, за традиционные ценности", — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

Молдавский лидер отметил, что "Владимир Путин показал себя как большой друг республики". "При его непосредственном участии и поддержке были достигнуты крайне важные соглашения между нашими странами об открытии российского рынка для молдавских предприятий, о миграционной амнистии для десятков тысяч трудовых мигрантов из Молдовы, работающих в России", — подчеркнул Додон.

Он выразил уверенность, что Путин "продолжит лидировать в рейтинге лидеров зарубежных государств по всем опросам общественного мнения в Молдове".

Додон отметил, что "за Путина проголосовало подавляющее большинство граждан России, постоянно проживающих в Республике Молдова".

Мнение: переизбрание Путина благоприятно для мировой стабильности>>>

"Пользуясь предоставленной возможностью, хочу подтвердить, что Республика Молдова в полной мере заинтересована в дальнейшем углублении и расширении всеобъемлющего стратегического партнерства с Российской Федерацией, основанного на исторически сложившихся на протяжении веков добрых и дружественных отношениях между нашими странами и народами. Нам предстоит еще очень многое сделать совместно с Российской Федерацией и ее президентом. И я уверен: мы друг друга не подведем", — заключил Додон.