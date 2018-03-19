В каком состоянии находятся леса Молдовы

КИШИНЕВ, 19 мар — Sputnik. В среду, 21 марта, отмечается Всемирный день защиты лесов.
Проблема сохранения леса стоит сегодня в ряду важнейших экологических задач для всех стран мира. В последние годы тенденции, связанные с обезлесением Земли, вызывают тревогу не только у экологов, но и у всего международного сообщества.
В Молдове площадь лесов одна из самых маленьких среди европейских стран. В столице страны Кишиневе наблюдается массовая вырубка зеленых насаждений, что ухудшает и без того сложное экологическое состояние города.
О состоянии лесов в Молдове и зеленых насаждений в Кишиневе пойдет речь на мероприятии. Участники:
— директор Института исследования и благоустройства лесов Дмитрий ГАЛУПА;
— председателя общественной организации "Viitorul Verde" Дмитрий АРИОН;
— независимый эксперт Аурел ЛОЗАН;
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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова.