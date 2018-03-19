В каком состоянии находятся леса Молдовы

Во вторник, 20 марта, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Состояние молдавских лесов и зеленых насаждений в Кишиневе".

КИШИНЕВ, 19 мар — Sputnik. В среду, 21 марта, отмечается Всемирный день защиты лесов.

© Sputnik/ Igor Vzorov Молдова рискует остаться без воды, а Днестр может пересохнуть

Проблема сохранения леса стоит сегодня в ряду важнейших экологических задач для всех стран мира. В последние годы тенденции, связанные с обезлесением Земли, вызывают тревогу не только у экологов, но и у всего международного сообщества.

В Молдове площадь лесов одна из самых маленьких среди европейских стран. В столице страны Кишиневе наблюдается массовая вырубка зеленых насаждений, что ухудшает и без того сложное экологическое состояние города.

О состоянии лесов в Молдове и зеленых насаждений в Кишиневе пойдет речь на мероприятии. Участники:

— директор Института исследования и благоустройства лесов Дмитрий ГАЛУПА;

— председателя общественной организации "Viitorul Verde" Дмитрий АРИОН;

— независимый эксперт Аурел ЛОЗАН;

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова.