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В Молдове предложили отменить обязательную военную службу

© Sputnik/ Rodion Proca
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В Молдове могут отказаться от обязательной военной службы: что предлагают в Демократической партии страны?

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. Демократическая партия Молдовы, которой принадлежит парламентское большинство, предлагает отменить обязательную военную службу в республике, заявил во вторник на брифинге глава политформирования Владимир Плахотнюк.

"Мы приняли политическое решение отказаться от обязательной военной службы. Это будет проводиться поэтапно. Примерно за два года число призываемых молодых людей будет снижаться до полного устранения обязательной военной службы", — сказал лидер Демпартии, добавив, что изменения могут начаться уже с осени этого года.

При этом он отметил, что на службу будут принимать по контрактам. Это, по его мнению, поможет создать модернизированную армию с профессиональными солдатами.

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Теги:
обязательная военная служба, Владимир Плахотнюк, Молдова
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