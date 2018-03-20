Что взрывалось в Молдове за десять лет – гранаты, снаряды и баллоны с газом

Никто не может чувствовать себя в безопасности, потому что взрыв может настигнуть вас, где угодно.

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. Взрыв в центре Кишинева во вторник утром взбудоражил жителей города. Трагедия унесла две человеческие жизни. Полиция уже выступила с заявлением — произошедшее не было терактом или умышленным преступлением. Банальная ссора продавца с покупателем — и такой страшный конец.

Хотя страшные 90-е годы давно прошли, и наша страна считается тихим и спокойным местом, взрывы для Молдовы (и в особенности для Кишинева), оказывается, совсем не редкость. Граждане подрывают гранаты и самодельные взрывные устройства, чтобы отомстить обидчику, доказать свою правоту в споре или решить дело в свою пользу в бытовом конфликте.

Взрывы бытового газа, артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной или боеприпасов, оставшихся в земле в ходе вооруженного конфликта на Днестре, дополняют печальную картину. Техника безопасности для некоторых все еще кажется делом неважным, в результате погибают люди.

Здесь мы собрали самые типичные и самые запомнившиеся "взрывные" инциденты.

26 февраля 2018 года в Бельцах в жилом доме взорвался газовый баллон. В результате взрыва никто не пострадал, была сильно повреждена входная дверь и вылетели два пластиковых окна.

3 января 2018 года в селе Рошкань Новоаненского района двое мужчин притащили на свиноферму снаряд и произвели с ним ряд манипуляций. Снаряд ожидаемо взорвался, погиб 41-летний мужчина, 19-летний молодой человек был ранен.

30 мая 2017 года кишиневцев напугал взрыв на Хынчештском шоссе в районе Телецентра в Кишиневе. Взорвался автомобиль. К счастью, это оказался постановочный взрыв, который снимали кинематографисты. Однако забыли предупредить окружающих, и свои полчаса паники местные жители получили.

7 мая 2017 года двое горожан были госпитализированы после того, как ночью на автобусной остановке на Ботанике прогремел взрыв. Преступник швырнул взрывное устройство на остановку, где двое мужчин распивали спиртные напитки. "Подрывника" задержали.

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5 марта 2017 года в Кишиневе пьяный пациент больницы угрожал взорвать гранату. Врачам пришлось вызвать наряд полиции. В кармане нервного пациента действительно нашли боевую гранату.

1 февраля 2016 года неизвестные бросили на балкон дома главы Национального банка Дорина Дрэгуцану гранату РГД-5. Взрывной волной выбило окна строения. Никто не пострадал.

9 января 2016 года после взрыва газового баллона в столовой "La soacra", расположенной у Центрального рынка в Кишиневе, в больницы доставили около двух десятков человек. Впоследствии в Кишиневе скончался мужчина, а в Бухаресте умерли все три госпитализированные женщины.

Последствия взрыва в центре Кишинева. Полиция © Sputnik/ Игорь Взоров

Последствие взрыва в центре Кишинева, здание столовой © Sputnik/ Игорь Взоров

Последствия взрыва в центре Кишинева. Баллоны © Sputnik/ Игорь Взоров

Полиция, расследование, последствия взрыва в центре Кишинева © Sputnik/ Игорь Взоров

Последствия взрыва в центре Кишинева. Фасад столовой © Sputnik/ Игорь Взоров 1 / 5 © Sputnik/ Игорь Взоров Последствия взрыва в центре Кишинева. Полиция

24 ноября 2015 года во дворе частного дома по улице Аурела Давида в Кишиневе взорвалась граната, которую бросили неизвестные. Пострадавших не было.

2 ноября 2015 года двое подростков 14 и 15 лет погибли в результате взрыва гранаты Ф-1 в селе Царьград Дрокиевского района. "Лимонка" могла остаться в земле со времен вооруженного конфликта на Днестре.

21 октября 2015 года сотрудники полиции задержали на площади Великого национального собрания 55-летнего мужчину с гранатой Ф-1. На гранате не было предохранительной чеки. Мужчину задержали, никто не пострадал.

22 февраля 2014 года в Кишиневе на автомойке взорвался баллон со сжатым воздухом. Один работник погиб на месте, второй получил тяжелые ранения.

10 июля 2013 года на автозаправочной станции в Кишиневе произошел взрыв газового резервуара, погиб сварщик, которого отбросило на 30 метров.

8 сентября 2010 года в автомобиль, припаркованный в одном из дворов в кишиневском секторе Буюканы было брошено взрывное устройство. Машина сгорела, люди не пострадали.

14 октября 2009 года во время концерта, посвященного Дню города на площади Великого Национального собрания в Кишиневе была взорвана осколочная граната РГ-42. Ранения различной степени тяжести получили более 40 человек, к счастью, никто не погиб. Были задержаны четверо наркоторговцев, причастных к взрыву.

13 августа 2006 года в Тирасполе возле торгового центра "Причерноморье" произошёл взрыв бомбы в троллейбусе, в результате пострадало около 10 человек, из которых двое погибли.

6 июля 2006 года в Тирасполе произошёл взрыв бомбы в маршрутном такси, в результате чего погибли 8 человек и 26 получили ранения.