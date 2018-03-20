Глава МИДЕИ: посол Андрей Негуца скоро вернется в Москву

Молдова и Россия договорились о возвращении в Москву посла республики в РФ, которого в конце 2017 года на неопределенный срок вернули в Молдову.

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. Посол Молдовы в России Андрей Негуца в ближайшее время вернется в Москву. Об этом заявил во вторник на брифинге министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновски по итогам встречи в Кишиневе с замглавы МИД России Григорием Карасиным.

В середине декабря 2017 года министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) приняло решение вызвать в Кишинев для консультаций на неопределенный срок посла республики в России из-за ситуации с молдавскими политиками.

"Хочу подтвердить нашу заинтересованность в дальнейшем развитии молдавско-российского диалога. Шагом в этом направлении станет принятое сегодня решение о возвращении в Москву в ближайшие дни посла Молдовы в РФ Андрея Негуцы", — сказал Ульяновски.

Негуца был назначен на пост посла Молдовы в России весной 2017 года. Ранее он занимал посты председателя комиссии по внешней политике парламента Молдовы, руководителя делегации в ПАСЕ и сопредседателя парламентской комиссии по сотрудничеству с Федеральным Собранием Российской Федерации. В разное время занимал должности посла Молдовы во Франции, по совместительству в Испании и Португалии, постоянного представителя республики при Совете Европы, чрезвычайного и полномочного посла в России в 2008 — 2012 годах. Его кандидатура на пост посла Молдовы в РФ была предложена президентом республики Игорем Додоном весной 2017 года.