Движение транспорта в центре Кишинева возобновлено

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. Движение транспорта по ул. А. Матеевича, где во вторник произошел взрыв, возобновлено.

По данным службы InfoTrafic, движение открыто также в периметре улиц Болгарская и Василе Александри.

Во вторник в центре Кишинева в результате взрыва гранаты погибли два человека. Инцидент произошел в продовольственном магазине на перекрестке улиц Алексея Матеевича и Армянской.

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Глава Генинспектората полиции МВД Молдовы Александр Пынзарь рассказал, что речь не идет о теракте или умышленном происшествии. По его словам, произошла ссора между продавцом и покупателем, у которого оказалось взрывное устройство. В результате детонации предмета мужчина погиб на месте. Взрывной волной убило прохожего у магазина. Сообщается также о трех раненых.

Сейчас на месте происшествия опрашиваются свидетели, собираются вещественные доказательства.