Сколько Молдове необходимо лесов

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. Общая площадь лесов в Молдове составляет 11,8 процентов. Об этом рассказал в ходе пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова директор Института исследования и благоустройства лесов Дмитрий Галупа.

Еще в XIX веке площадь лесов на территории нашей страны составляла 6%, в 50-х — 60-х годах XX столетия началась успешная программа по увеличению их площадей. Сегодня РМ входит в список стран, где увеличиваются площади лесных насаждений, и в этом смысле показателен период 2001 – 2009 годов, когда было посажено около 60 тысяч га, — отметил специалист.

© Sputnik/ Igor Vzorov В Приднестровье возрождают леса

Согласно государственной стратегии, в Молдове до 2020 года должны произвести посадку ещё порядка 70 тысяч га. По оценке Академии Наук, территория РМ должна быть облесена на 25 процентов.

Отвечая на вопрос о качественном состоянии молдавских лесов, Дмитрий Галупа сказал, что несмотря на положительную динамику роста площадей лесных насаждений, отмечается и ряд тревожных симптомов, среди которых и климатические изменения. Также ежегодно приходится принимать меры по ликвидации очагов воздействия вредителей, чтобы избежать массового усыхания лесов.

Как отдохнуть в лесу и при этом его не поджечь

Еще одна проблема – фрагментарность большого количества лесных урочищ, раскинувшихся по всей стране – это неблагоприятный фактор для состояния здоровья наших лесов. Объединение этих урочищ намного увеличило бы обмен генетической информации среди этих лесных формаций, и сыграло бы положительную роль в повышении устойчивости и здоровья наших лесов.

Как заявил биолог Аурел Лозан, для сохранения наших лесов и их качества необходимо правильно ими управлять, учитывая, в том числе, современные вызовы и лучший зарубежный опыт.

Говоря о единой экосистеме Молдовы, эксперт обратил внимание на состояние реки Днестр, который по совокупности причин, главным образом, из-за человеческого фактора, постепенно утрачивает свою функциональность. Чтобы сохранить Днестр, прямо сегодня надо начинать увеличивать площадь лесных насаждений вдоль реки. Качество реки напрямую зависит и от качества лесов, — подчеркнул Лозан.