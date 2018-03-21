Назван кандидат в мэры Кишинева от партии "Шор"

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. Вице-примар Оргеева Регина Апостолова в среду стала кандидатом Партии "Шор" на выборах столичного градоначальника.

© Sputnik / Miroslav Rotari Сторонники Шора протестовали у офиса Санду

Представляя кандидата, председатель Партии "Шор", примар Оргеева Илан Шор, отметил профессионализм Апостоловой.

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По словам Шора, Апостолова "является отличным управленцем и специалистом в сфере городского хозяйства, и во многом благодаря профессионализму вице-примара Оргеев сегодня является признанным лидером по развитию среди городов Молдовы".

"Регина Апостолова прекрасно знает специфику кишиневского городского хозяйства. На протяжении нескольких лет она занимала должность претора столичного сектора Рышкань", — сказал Шор.

Апостолова, в свою очередь, подчеркнула, что главной ее задачей на посту руководителя столицы станет забота о комфорте горожан.

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"Кишиневцы желают чистых и освещенных улиц, удобного и развитого транспорта, доступных и качественных коммунальных услуг, элементарного порядка, а также четко работающей примэрии и всех ее служб и предприятий", — заявила Апостолова.