Граждан Молдовы задержали с наркотиками в Чехии и России

В Чехии, Молдове и Австрии действовала ОПГ, занимавшаяся торговлей наркотиков, а в российском Саранске гражданин РМ вместе с нижегородцем промышляли дилерством самостоятельно.

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Сотрудники органов правопорядка Молдовы и Чехии раскрыли разветвленную сеть торговли наркотиками.

Как сообщает в четверг Радио Прага, в ходе спецоперации задержали 19 граждан Молдовы и Чехии. Им уже предъявлены обвинения.

Предполагается, что будут новые задержанные в качестве фигурантов этого уголовного дела.

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В чешском Национальном центре по борьбе с наркотиками считают, что чешско-молдавская ОПГ закупала кокаин и экстази в Голландии и, а в Чехии выращивала марихуану.

В Праге, Брно, а также в Австрии и Молдове товар получали посредники, распространявшие его по стабильным торговым каналам.

Главарь группировки — гражданин Чехии, управлявший с родины всем преступным процессом.

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Также, по обнародованным в четверг данным российских СМИ, гражданина Молдовы 28 лет по имени Дмитрий Топал задержали в Саранске. Вместе с выходцем из Нижнего Новгорода Сергеем Воденеевым он распространял наркотики.

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Подельники снимали квартиру, где оставили свои вещи, часть зелья, а затем пошли делать "закладки" — оставлять запрещенный товар в специально отведенных для этого скрытых от посторонних глаз местах. Там мужчин и задержали. При себе у них были пакетики с наркотиками. В съемной квартире стражи порядка также нашли свыше 80 граммов запрещенных веществ.