К чему приводит обычный храп: шокирующее открытие

Ученые из Австралии утверждают, что недостаток кислорода во время сна на 75 процентов увеличивает риск развития приобретенного слабоумия – деменции.

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. Недостаток кислорода во время сна в три раза увеличивает риск развития деменции, к такому открытию пришла группа австралийских ученых из Университета Квинсленда.

Пациенты с синдромом апноэ или, проще говоря, нарушением дыхательного ритма, сопровождающегося храпом, как никто другой, рискуют заболеть деменцией. Объясняется это тем, что кислородное голодание, которое наблюдается у систематически храпящих во сне людей, неминуемо ведет к дегенерации некоторых областей головного мозга. В частности, отмирают клетки в зонах, ответственных за внимание и обучение.

Ученые во главе с профессором Элизабет Коулсон полагают, что лечение апноэ на ранней стадии может предотвратить или приостановить развитие болезни Альцгеймера — самой распространенной формы деменции. Специалисты установили, что ее первые признаки наблюдаются примерно через 10 лет после возникновения апноэ у пожилых людей.

Теперь команда профессора Коулсон планирует привлечь к исследованию пациентов в возрасте от 55 до 75 лет, чтобы определить, может ли лечение этой болезни предотвратить деменцию.

© Sputnik/ Nicolai Kibich Здоровый сон: как победить бессонницу

Для апноэ во сне характерно прекращение легочной вентиляции более чем на 10 секунд. При регулярных нарушениях у пациента появляется дневная сонливость, развивается синдром хронической усталости, ухудшаются память и интеллект. Апноэ, как правило, сопровождается сильным храпом.