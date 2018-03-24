К чему приводит обычный храп: шокирующее открытие

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. Недостаток кислорода во время сна в три раза увеличивает риск развития деменции, к такому открытию пришла группа австралийских ученых из Университета Квинсленда.
Пациенты с синдромом апноэ или, проще говоря, нарушением дыхательного ритма, сопровождающегося храпом, как никто другой, рискуют заболеть деменцией. Объясняется это тем, что кислородное голодание, которое наблюдается у систематически храпящих во сне людей, неминуемо ведет к дегенерации некоторых областей головного мозга. В частности, отмирают клетки в зонах, ответственных за внимание и обучение.
Ученые во главе с профессором Элизабет Коулсон полагают, что лечение апноэ на ранней стадии может предотвратить или приостановить развитие болезни Альцгеймера — самой распространенной формы деменции. Специалисты установили, что ее первые признаки наблюдаются примерно через 10 лет после возникновения апноэ у пожилых людей.
Теперь команда профессора Коулсон планирует привлечь к исследованию пациентов в возрасте от 55 до 75 лет, чтобы определить, может ли лечение этой болезни предотвратить деменцию.
Для апноэ во сне характерно прекращение легочной вентиляции более чем на 10 секунд. При регулярных нарушениях у пациента появляется дневная сонливость, развивается синдром хронической усталости, ухудшаются память и интеллект. Апноэ, как правило, сопровождается сильным храпом.