Это надо знать, идя в выходные менять валюту

Граждане Молдовы, которые пойдут менять валюту в субботу и воскресенье, должны ознакомиться с данными Национального банка.

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. Национальный банк Молдовы опубликовал официальные обменные курсы валют на субботу, воскресенье и понедельник, 26 марта.

Согласно опубликованным НБМ данным, в выходные один евро будет стоить 20 леев 40 банов. К понедельнику курс единой европейской валюты поднимется в цене на два бана.

Курс доллара в эти выходные останется невозмутимым, как лицо Бенджамина Франклина на стодолларовой купюре. Так, в субботу, воскресенье и понедельник "зеленого американца" можно будет купить за 16 леев 55 банов.

Хуже ситуация с украинской гривной. В выходные дни и в понедельник, согласно данным Нацбанка Молдовы, гривна будет продаваться по 63 бана. Румынский лей сохранит относительное курсовое спокойствие и будет продаваться по 4 лея 37 молдавских банов. За русский рубль в эти выходные будут давать по 29 банов.