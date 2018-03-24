Сегодня граждане Молдовы будут спать на один час меньше

Граждане страны будут спать меньше: в ночь с 24 на 25 марта часы будут переведены на 60 минут вперед.

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. В ночь с субботы на воскресенье Молдова переходит на летнее время. Так, в 2 часа ночи, 25 марта, стрелки часов следует перевести на 60 минут вперед. Таким образом, нынешняя ночь будет самой короткой в году, а жители республики будут спать на один час меньше.

Примечателен факт: воскресенье будет единственным днем в году, который длится 23 часа.

Европейский парламент принял в феврале резолюцию, с аргументацией необходимости отмены перевода часов дважды в год, в последнее воскресенье октября и марта. В качестве доказательств необходимости такого шага евро-парламентарии привели исследования медиков, которые свидетельствуют, что перевод часов негативно сказывается на человеческом здоровье.

Сегодня Молдова придерживается директивы Европейского Союза, которая четко устанавливает дату и час перехода на зимнее и летнее время. Не исключено, что в случае отмены в ЕС этой практики, перевод часов в республике будет проведен в последний раз.

В нынешнем году о переходе на летнее время заявил премьер-министр республики Павел Филип.

"Республика Молдова переходит на летнее время. Я подписал соответствующее распоряжение. Мы, также как и все страны ЕС, переходим на летнее время", — сообщил Павел Филип.