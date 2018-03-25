Врач: использование смартфона перед сном приводит к страшным заболеваниям

От того, как организм отдохнет ночью, зависит то, как он будет работать днем.

Доктор медицинских наук Роман Бузунов рассказал в эфире радио Sputnik о том, каким должен быть здоровый сон.

"Если человек спит необходимое количество часов, но все равно не высыпается — это проблема. Сон должен быть освежающим, без проблем с засыпанием. В противном случае это может говорить о каком-либо заболевании", — заявил специалист.

По его словам, чаще всего проблемы с засыпанием связаны с долгим использованием гаджетов перед сном.

"Мы слишком часто пользуемся различными гаджетами, и чуть ли не спим с ними. Если мы перед сном смотрим в смартфон или планшет — они дают голубой спектр, которой мозг воспринимает как солнечный свет и думает, что еще день, поэтому нам трудно засыпать. За час или два до сна лучше отказаться от их использования", — отметил медицинский эксперт.

По словам врача, точно определить оптимальную продолжительность сна невозможно, так как у каждого человека данный показатель индивидуален.

"Нельзя точно сказать, какой должна быть продолжительность сна. Она может быть от четырех до двенадцати часов. У каждого человека этот показатель индивидуален. И проверяется он следующим образом — человек должен засыпать в течении 15 минут уснуть, и, проснувшись за 15 минут, включиться в активную жизнедеятельность", — заключил Роман Бузунов.