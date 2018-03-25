Додон об итогах акции в Кишиневе - унионизм в Молдове потерпел крах

Сторонники вхождения Молдовы в состав Румынии безуспешно пытались в воскресенье продемонстрировать свою силу и влияние - их неудачу заметили в правящих кругах РМ.

КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik. Унионизм потерпел в Молдове унизительный провал, заявил в воскресенье президент Игорь Додон, комментируя итоги состоявшегося этот день в Кишиневе митинг сторонников присоединения РМ к Румынии.

© Sputnik / Miroslav Rotari Унионисткий митинг не вызвал восторга у самих унионистов

В акции в поддержку присоединения Молдовы к Румынии вместо обещанных организаторами ста тысяч приняли участие лишь порядка семи тысяч человек. По итогам митинга была принята резолюция, основной посыл которой заключается в стремлении объединить обе страны. Организаторы пообещали провести своеобразный опрос жителей населенных пунктов Молдовы и узнать их мнение об идее вхождения страны в состав Румынии. В ходе митинга полиция задержала 21 провокатора, у которых, по сообщениям ряда СМИ, были при себе кастеты и биты.

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"Но даже если сегодня унионизм потерпел унизительный провал, мы должны осудить распространение этой политической чумы в Молдове. Сегодня правоохранительные органы продемонстрировали, что могут обеспечить общественный порядок, и благодарю их за то, что они выполнили свой долг. Но в будущем ожидаем большей инициативы для обеспечения конституционной безопасности страны", — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

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Он выразил уверенность, что после парламентских выборов, которые намечены в Молдавии в этом году, «унионизм будет объявлен вне закона».

"Как говорят в народе, пустая бочка гремит пуще других. Так произошло и с унионизмом — после стольких месяцев пропаганды, истерии и инвестированных миллионов на площадь великого национального собрания вышла незначительная группа людей, сопровождаемых скомпрометировавшими себя политическими лидерами", — заключил Додон.

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Подобные акции в Кишиневе проходят в конце марта уже несколько лет подряд. Организаторы каждый раз обещают провести массовую акцию, но участников оказывается в разы меньше, чем было заявлено. В этом году мероприятие посвящено 100-летней годовщине насильственного присоединения Бессарабии к Румынии. В 1918 году Румыния ввела войска на территорию современной Молдовы, а созданный в Кишиневе Совет края, более известный в местной историографии как Сфатул цэрий, проголосовал за подчинение страны Бухаресту. С июня 1940 года территория современной Молдовы уже не входит в состав Румынии.

Президент Молдовы неоднократно заявлял о намерении провести референдум, чтобы законодательно запретить идеи унионизма.

По данным соцопросов, подавляющее большинство граждан Молдавии высказываются против присоединения республики к соседней стране.