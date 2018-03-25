Жители Рышкановки лишились не только Алешинского рынка, но и цветов

В воскресенье рабочие освобождают столичную улицу Богдан Воевод от ларьков с цветами.

КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik. Проект строительства в Кишиневе, на улице Богдан Воевод, нового гипермаркета с обилием парковочных мест затронул не только продавцов Алешинского рынка, но и тех, кто торгует цветами.

© Sputnik / Nicu Goncear Хроники последних дней Алёшинского рынка, или трагедия маленьких людей

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В воскресенье корреспондент Sputnik увидел вместе привычных киосков с розами, георгинами, гвоздиками и прочими дарами оранжерей лишь остов и активно разбираемый рабочими каркас торговых точек.

— Не будет здесь больше цветов, все под территорию строительства уйдет, — констатировали рабочие.

Алешинский рынок прекратил свою работу в начале февраля 2018 года. Часть продавцов получила возможность реализовывать свою продукцию на цокольном этаже одного из близлежащих торговых центров.