В полиции подтвердили сообщение о бомбе в суде сектора Центр

В столичной полиции подтвердили сообщение о том, что в суде сектора Центр заложена бомба.

КИШИНЕВ, 26 мар — Sputnik. В понедельник утром из здания суда столичного сектора Центр эвакуировали весь персонал. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе управления полиции Кишинева.

К таким мерам пришлось прибегнуть из-за того, что кто-то сообщил о заложенном в здании взрывном устройстве.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, саперы. В настоящее время территория оцеплена. Проводится проверка.