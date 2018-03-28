Умер Олег Анофриев

Советский и российский актер театра и кино Олег Анофриев скончался на 88-м году жизни.

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Актер Александр Олешко в среду сообщил о смерти на 88-м году жизни советского и российского актера театра и кино Олега Анофриева.

"Только что не стало Олега Анофриева. Голос нашего детства, дорогой и любимый наш артист, человечище. Спасибо, что одарили меня общением и дружбой. Царствие небесное", — отметил Олешко, которого цитирует РИА Новости.

Олег Анофриев был заслуженным артистом РСФСР и народным артистом РФ.

Актер театра и кино, композитор, поэт, исполнитель песен Олег Анофриев родился 20 июля 1930 года в городе Геленджике.

Всего Анофриев сыграл в кино более 60 ролей. Он снимался в фильмах "Простая история" (1960), "Алые паруса" (1961), "Коллеги" (1962), "Сказка о потерянном времени" (1964), "Северный вариант" (1974), "Первый рейс" (1976), "Кот в мешке" (1978), "Там, на неведомых дорожках" (1982), "Тайна виллы "Грета" (1983), "Человек с бульвара Капуцинов"(1989) и других. Одна из последних по времени работ — небольшая роль в драме "Опять надо жить" (1999).