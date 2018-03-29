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АЭС в Чернаводэ

В Чернаводэ произошла авария на атомной электростанции

© AFP 2018/ DANIEL MIHAILESCU
Новости
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Это уже вторая авария на этой АЭС за последние дни, предыдущий инцидент произошел 25 марта.

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. На атомной электростанции в румынском городе Чернаводэ произошла аварийная остановка второго реактора. Это уже второе ЧП за последние дни после 25 марта, когда на АЭС также произошла авария.

Елена Зубкова
© Sputnik / Miroslav Rotari
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О причинах случившегося пока не сообщается. Известно, что реактор был остановлен для экстренного ремонта. 

По поступающей информации, авария произошла в "неядерной" части реактора, заявила румынская госкомпания Nuclearelectrica, которая работает в сфере ядерной энергетики.

"Специалисты расследуют этот случай и будут проведены все необходимые работы для того, чтобы как можно скорее вернуть станцию в строй. Не существует никакой связи между падением мощности на реакторе №2 от 25 марта и нынешней аварийной остановкой", — заявили на предприятии.

"АО "Nuclearelectrica" объявила, что второй реактор атомной электростанции в Чернаводэ автоматически отключился от национальной энергетической системы утром в четверг в результате возникновения неисправности в электрической системе процесса, не атомной", — сообщает агентство Mediafax.

Автоматическое отключение реактора и устранение технологической проблемы не оказывает отрицательного воздействия на персонал, население и окружающую среду.

Это, кстати, единственная в Румынии АЭС.

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