Загорелся один из крупнейших универмагов Петербурга

Шестьдесят сотрудников одного из старейших универмагов Санкт-Петербурга эвакуировали в четверг из-за пожара на втором этаже здания, никто не пострадал.

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. На момент возгорания универмаг "Дом ленинградской торговли" в Санкт-Петербурге был закрыт, в здании находился только персонал.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС по городу сообщила о пожаре на площади 20 квадратных метров в ДЛТ (Доме ленинградской торговли) по адресу: Большая Конюшенная улица, 21А. Вскоре пожар потушили.

Универмаг был открыт в ноябре 1927 года как Дом ленинградской кооперации Ленинградского совета потребительских обществ. Название "Дом ленинградской торговли" магазин носит с 1935 года.