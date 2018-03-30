Пьяный сын чуть не зарубил своего отца

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. Житель Чимишлийского района осужден на 8 лет тюремного заключения за насилие в семье, в том числе и за причинение тяжких телесных повреждений.
По данным Генеральной прокуратуры, в январе 2017 года в состоянии алкогольного опьянения он поссорился со своим отцом, обвинив его в присвоении денег, заработанных на праздничном колядовании.
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Агрессор взял топор и нанес им своему 52-летнему родителю множество ударов. Только благодаря вовремя прибывшим на место происшествия врачам потерпевший остался жив.