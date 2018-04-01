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Городской троллейбус - Кишинев, архив

В Кишиневе появится "транспортное кольцо" для троллейбусов

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Тема:
Тайны Кишинева (37)
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Нынешняя транспортная схема Кишинева давно устарела, и некоторые городские чиновники предложили альтернативное решение.

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik, Иван Бурзум. В мэрии Кишинева одобрили проект новой стратегии транспортного комплекса на 2018-2020 гг. Основной упор в нем сделан на развитие городского электрического транспорта.

Примария Кишинев
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Речь, правда, не идет о возрождении кишиневского трамвая. Специалисты пришли к выводу, что решить одну из главных проблем молдавской столицы — перегруженность дорог — смогут троллейбусы. Их станет больше. Причем сразу на одном маршруте. И он, этот маршрут, как отмечают специалисты управления архитектуры мэрии Кишинева, вполне вписывается в главную идею новой транспортной концепции "Город для граждан, а не для машин".

Как рассказал журналисту Sputnik замначальника головного отдела управления Иоан Фрынэскуртэ, по сути, будет создано "дорожное кольцо", но только для муниципального транспорта. По мнению Фрынэскуртэ, это очень своевременное решение.

"Транспортная схема, разработанная семь лет назад, уже устарела. Все мы видим, что у нас в часы пик происходит транспортный коллапс во всех микрорайонах города. А новый троллейбусный маршрут если и не решит эту проблему полностью, то существенно улучшит ситуацию в столице. У нас получится своеобразный транспортный коридор для троллейбусов и, не исключено, что и для автобусов", — пояснил собеседник.

Схема коммерческого троллейбусного маршрута в Кишиневе
© Sputnik/
Схема коммерческого троллейбусного маршрута в Кишиневе

Фрынэскуртэ рассказал, что движение будет односторонним. В проекте предусмотрены два варианта маршрута — основной и альтернативный. Первый: Сармизеджетуза — бул. Дачия — пр. Гагарина — Центр — ул. Михай Витязул — Тудор Владимииреску — Узинелор- Лунка Быкулуй — Грэдина Ботаникэ — Сармизеджетуза. Второй вариант: Мунчештская — пр. Гагарина — Центр — ул. Михай Витязул — Тудор Владимиреску — Узинелор — Лунка Быкулуй — Мунчештская.

Фрынэскуртэ отметил, что и в первом, и во втором случае на некоторых участках предстоит продлить троллейбусные линии, а это дополнительные инвестиции. Кроме того, необходимо строительство новых дорожных связок. В любом случае, пересмотр транспортной структуры автоматически приведет и к другим изменениям в Кишиневе. Если муниципалитет найдет средства в городском бюджете, то данный транспортный коридор в первое время может быть использован только на коммерческой основе.

В проекте уточняется, что по маршруту будет курсировать так называемый "малиновый троллейбус", для которого выделят отдельную дорожную полосу. Стоимость поездки в таком "экспрессе" составит от 7 до 15 леев.

Тема:
Тайны Кишинева (37)
Теги:
троллейбус, кишинев, транспорт
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