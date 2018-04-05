НАТО в Европе: усилий становится больше, безопасности меньше

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. Усилия НАТО по военной помощи странам Балтии не улучшают ситуацию с безопасностью в Европе, цитирует замглаву МИД РФ Александра Грушко РИА Новости. © Photo: РИСИ ТВ Козин: "гибридная угроза" от России – старая "страшилка" НАТО

"США продолжают двойственную линию, с одной стороны, на усиление восточного фланга и создание плацдарма для проецирования силы, с другой стороны, это очевидно, подталкивают союзников к неукоснительному выполнению требований Вашингтона о повышении военного бюджета до 2%. Здесь видна заинтересованность США в том, чтобы эти деньги тратились прежде всего на приобретение американских вооружений", — сказал Грушко в кулуарах московской конференции по безопасности, отвечая на просьбу прокомментировать предоставление помощи США балтийским странам.

По его словам, "наша позиция ясна, мы исходим из того, что все эти усилия, которые мы видим со стороны НАТО, не улучшают ситуацию с безопасностью, а, наоборот, ослабляют".

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Ранее Белый дом заявил, что США предоставят прибалтийским странам военную помощь на 170 миллионов долларов. Это должно укрепить возможность национальных вооруженных сил и национальных сил безопасности Эстонии, Латвии и Литвы.