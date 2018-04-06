Группа "Пикник" перенесла все свои апрельские гастроли

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Все запланированные гастроли в апреле группа "Пикник" перенесла на сентябрь, об этом сообщается на официальных страничках коллектива в соцсетях.

Напомним, что в середине марта музыканты попали в страшную аварию во Владимирской области. Микроавтобус, в котором ехал состав группы, на большой скорости столкнулся со встречным "Камазом". В результате ДТП вокалист группы Эдмунд Шклярский получил черепно-мозговую травму и закрытый перелом костей таза, у директора коллектива Владимира Сафронова — закрытая черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки. Бас-гитарист Марат Корчемный и клавишник Станислав Шклярский отделались ушибами, а вот барабанщик рок-группы Леонид Кринос, получил перелом позвоночника.

"Концерты в Астане, Караганде и Алматы переносятся на сентябрь. Новые даты выступлений в Казахстане будут опубликованы, как только мы получим подтверждение от организаторов тура. Спасибо за понимание и поддержку", — сообщается на официальных аккаунтах коллектива.

Сейчас, по словам директора группы Владимира Сафронова, музыканты продолжают домашнее лечение и приступят к работе после разрешения врачей.

На официальном сайте "Пикника" сообщается, что лидер группы Эдмунд Шклярский выйдет в пятницу в прямой эфир в передаче радиостанции "Маяк", на волнах которого прозвучат песни из альбома 2017 года "Искры и канкан".