Лесные сестры незаконного цветочного бизнеса Молдовы

В лесах Молдовы расцветают чудесные ландыши, фиалки, крокусы и другие удивительные цветы. Однако эти хрупкие и редкие лесные растения, не смотря на запрет, становятся легкой добычей "горе-предпринимателей", которые уничтожают цветы в нашихлесах, предлагая их тут же, на бровке автотрассы, у места преступления.

Печальная история с уничтожением лесной флоры длится уже много лет. К сожалению, не действуют никакие предупреждения и штрафы (до двадцати тысяч леев). Этот варварский "бизнес" продолжается.

© Sputnik/ Константин Чалабов В лес ни ногой: грибников в Молдове ждут большие штрафы

Корреспонденты Sputnik Молдова стали свидетелями бойкой торговли редкими цветами на трассе Кишинев – Бельцы, рядом с известной "чертовой горкой". Ловкий женский отряд выстроился вдоль дороги, предлагая яркие букеты проезжающим гражданам.

"Лесные сестры" не стесняются, смело подходят к машине, рекламируя товар.

Спрашиваем – сколько стоят букеты? – Тот, что поменьше, – говорит продавщица, — пятьдесят, большой – сто.

– А откуда цветы, — интересуемся мы.

– Вот из этого леса – показывает ладонью незнакомая женщина. Берете?

– Нет.

Мы уехали, сетуя на то, что эта деятельность незаконна, какое-то циничное и странное воровство. Никакой полиции мы на данном участке дороги, к сожалению, не увидели.

Хотелось бы призвать всех наших граждан не становиться соучастниками незаконной торговли. Не покупайте лесные цветы, не собирайте и не продавайте их. Берегите природу, это наше жизненное пространство, наши леса, цветы и страна, которые нельзя обворовывать, продавать и покупать никому.