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Военный парад и акция Бессмертный полк. Тирасполь. Приднестровье

В "Бессмертном полку" прибыло: в Приднестровье проходит одноименная акция

© Sputnik/ Ирина Ляхова
Новости
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Акцию "Бессмертный полк" в Приднестровье уже не первый год устраивают две организации, их представители рассказали корреспонденту Sputnik, чем она отличается в 2018 году от прежних лет и что они ожидают от нынешнего раза ее проведения.

ТИРАСПОЛЬ, 9 апр – Sputnik, Ирина Ляхова. Акция "Бессмертный полк" официально стартовала в Приднестровье, однако ее организаторы говорят, что проходит она круглый год – люди периодически приходят оформить фотографию своих родственников-фронтовиков и узников фашистских лагерей в течение всего года."Мы принимаем заявки круглый год. В любой момент человек может прийти к нам и заказать фотографии участника войны. А с марта — особый наплыв. Снова, как и в прошлом году, большая заявка от сел Рыбницкого района. Для них мы сделали больше 450 фотографий", — рассказала пресс-секретарь партии "Обновление" Инна Крамаренко.

Бессмертный полк в городах мира
© Ruptly.
Бессмертный полк в городах мира

Всего с начала проекта, который стартовал еще в 2015 году,активистами было оформлено около 6 тысяч фотографий. Снимки сканируют, увеличивают (ведь нередко приносят маленькую, потрескавшуюся и выцветшую фотографию из военного билета), а дальше ретушируют и выпускают на печать и в обновленном виде выдают просителю.

Как и в прежние годы, идут на встречу, если человек обращается с просьбой получить две фотографии: одну – для шествия в колонне "Бессмертного полка", которое проходит 9 Мая, а другую – себе домой под рамку."Некоторые заказывают фото фронтовика для себя и родных, которые живут в других городах или даже странах", — отмечает Крамаренко.

В Молдове сегодня отмечают День Победы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Юные участники акции "Бессмертный полк" в Кишиневе

Партия закрывает прием фотографий 23 апреля, чтобы успеть к сроку проведения шествия выполнить все заказы. Молодежное движение "Звезда" принимать заявки будет до конца апреля. "Звезда" проводит акцию "Бессмертный полк" при поддержке Днестровско-Прутского информационно-аналитического центра уже третий год.

"Несколько тысяч приднестровцев с нашей помощью вышли в день Победы на народное шествие вместе с портретами своих героических дедушек и отцов. Интерес огромный, люди, помня то, что МД "Звезда" всегда помогает участникам Бессмертного полка бесплатно, начали приходить еще в январе", — говорит исполнительный директор Альберт Доржеев.

"Бессмертный полк" Молдовы – лучшие моменты от Sputnik

Здесь не только обрабатывают фотографию, но и монтируют ее в транспарант, чтобы человеку больше ничего не нужно было делать, и он уже полностью подготовленным мог идти на шествие 9 Мая.В прошлом году в офис МД "Звезда" обратилось более 1300 человек. Организаторы предполагают, что в этом году количество желающих получить качественный вариант фотографии своего родственника-участника Великой Отечественной войны увеличится вдвое и подготовились к возможности принять от двух до трех тысяч человек. Устроители думают также, что, возможно, молодые люди в этом году проявят больший интерес, в частности студенты Приднестровского госуниверситета, ведь и офис организации расположен в одном из зданий вуза.

В Молдове сегодня отмечают День Победы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Мнение молодежи – что такое День Победы сегодня

Есть и новшество. В этом году все желающие оформить портрет своего родственника-фронтовика получат в подарок также две ленточки — георгиевскую и в цветах российского триколора. "Акция "Георгиевская ленточка" уже началась. Мы вручаем ее всем желающим, передаем в учебные заведения, раздаем на улицах. И те, кто придут оформлять фотографию для "Бессмертного полка",  получат георгиевскую ленточку, а также символы России и ее воинской Славы", — отметил Доржеев.

По его словам, приготовлено два километра георгиевской ленточки, так что охватить бесплатной раздачей символа Дня Победы можно несколько тысяч желающих ее получить.

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Теги:
история СССР, история Молдовы, Великая Отечественная война, Бессмертный полк, День Победы, ВОВ, Приденстровье
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