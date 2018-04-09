Кишиневцы переходят на шорты и майки

КИШИНЕВ, 9 апр — Sputnik. Слишком долго мы ждали весеннее тепло. Наконец-то Кишинев накрыла настоящая весна, установились стабильные +20С днем. И это радует. Уже кое-где покрылись зеленью ивы и другие деревья, сходят с ума птицы, заливаясь невероятными трелями.

В центре столицы включили фонтаны. Люди с удовольствием, не торопясь прогуливаются по опустевшему в праздники, залитому солнцем городу. Почти все магазины закрыты, кроме супермаркетов. Автомобилей на дорогах мало, как в советские времена. Чистый воздух. Сверкают купола церквей.

Город торжествует и празднично сияет.

Самое время задуматься о смене своего гардероба на весенне-летний сезон. Молодежь уже сейчас переходит на шорты и майки.