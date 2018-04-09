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Кишинев, 2018, апрель. Skytower

Новый облик улиц Кишинева – соседство нищеты и роскоши

Sputnik Молдова
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Корреспонденты Sputnik Молдова продолжают изучать современный облик Кишинева, запечатлевая на фото и видеосъемках стремительные изменения архитектурного стиля столицы. Наш маршрут пролегал по центральным улицам города: Бернардацци, Влайку Пыркэлаб и Митрополит Дософтей.

КИШИНЕВ, 9 апр — Sputnik. Улица Бернардацци начинается у одного из корпусов Молдавского Государственного университета и тянется до улицы Измаил. Старое название улицы Бернардацци – Кузнечная. Русский архитектор Александр Бернардацци (1831-1907), в честь которого и названа улица, работал над благоустройством Кишинёва: занимался трассированием и мощением улиц, в 1850-60-х годах проектировал и строил городской водопровод. Участвовал в благоустройстве городского парка – ныне парк "Штефан чел Маре". К его работам в Кишинёве относятся более 30 построек, среди которых здание городской Думы, греческая и армянская церкви, пожарная башня и многие другие объекты.

Кишинев
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Сейчас Бернардацци застраивается новыми зданиями, среди них жилые дома, гостиницы, бизнес-центры, офисы и т.д. На этой уютной улочке обращает на себя внимание резкий архитектурный контраст – соседство заброшенных, ветхих, старых, в том числе и занесенных в реестр памятников архитектуры XIX века, домов и разных стилей дорогостоящих новостроек. Все это – результат стратегически непродуманной застройки. Однако в этом хаосе стилей ощущается и странное очарование – может быть  причина тому вовсе не какой-то особенный архитектурный шарм, а весеннее солнышко, согревающее все вокруг, и соответствующее настроение.

Кишинев, апрель 2018 года. Улица Бернардацци
© Sputnik / Miroslav Rotari
Кишинев, апрель 2018 года. Улица Бернардацци

Модернизация коснулась и улиц Влайку Пыркэлаб (бывшая улица 28 июля, а также: Реджина Мария, Галбенская, Синадиновская) и Митрополит Варлаам (до этого называлась: 25 октября, Сталинградская, Карла Шмидта, Гостиная). Апрельским очарованием столичных улиц вы можете полюбоваться, выйдя в хорошую погду на воздух и пройдя по любимому нами всеми городу. Фотогалерея здесь.

Кишинев, апрель 2018 года. Здание отеля Bristol на улице Митрополит Варлаам
© Sputnik / Miroslav Rotari
Кишинев, апрель 2018 года. Здание отеля Bristol на улице Митрополит Варлаам

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Теги:
улицы Кишинева, архитектура Кишинева, кишиневцы, Кишинев, Кишинев
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