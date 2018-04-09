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Тирасполь

Эко фестиваль в Приднестровье поборется с токсичностью во всех проявлениях

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
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Организатор фестиваля рассказала, что нового будет привнесено в нынешний раз на мероприятии и что же вкладывается в понятие эко фестиваля, средства от которого пойдут на благотворительные цели.

ТИРАСПОЛЬ, 9 апр – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье 22 апреля в четвертый раз пройдет Эко фестиваль, на котором люди с обычными и особыми жизненными потребностями смогут увидеть, как лучше, удобнее и здоровее можно жить каждому и при этом взаимодействовать в обществе. Как рассказала корреспонденту Sputnik организатор фестиваля Юлия Кудрявых, прежде мероприятие проводилось в фитнес-центре, а сейчас оно переместится в сквер Дома-интерната для престарелых граждан и инвалидов в городе Тирасполь.

Днестр
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Мы хотим, чтобы в нашем фестивале принимали участие люди разных возрастов и жизненных потребностей. В прошлый раз мы приглашали людей из интерната. Но они объяснили свое отсутствие тем, что им нелегко прийти. Поэтому мы пришли к ним", — поделилась она.

Как объяснила Юлия, эко фестиваль побуждает задуматься не только лишь о бережном отношении к окружающей среде, но и об экологии своего тела, души и взаимосвязи с людьми, с животными, с миром.

"Ведь не только продукты, но и люди, и отношения между ними, и эмоции могут быть, как токсичны, так и экологичны. И у нас на фестивалях с утра до вчера шли мастер-классы по йоге, восточному единоборству, танцам, лекции по здоровому образу жизни, шел сбор батареек и сбор подписей, чтобы на берегу Днестра установили мусорный контейнер", — поясняет она.

Илья Тромбицкий
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По словам организатора, фестиваль рассчитан на интеграцию, причем как тех, кто нуждается в особом уходе из-за ограничений в своих возможностях, так и тех, кто сам способен обеспечить себя всем жизненно необходимым.

"И с той, и с другой стороны есть комплексы. Говоря научным термином, нормотипичные не знают, как взаимодействовать с теми, кто с особыми потребностями, и комплексуют из-за этого. И наоборот, те, кто с особыми нуждами, хотят делиться тем, что умеют, знакомить со своим мирам, но стесняются", — отмечает Юлия.

Фестиваль призван помочь людям побороть свои барьеры, раскрыть возможности и научиться делиться тем, чем владеют. Например, в этот раз молодой человек с ДЦП, который на прошлом фестивальном мероприятии присутствовал лишь как зритель, теперь решил продемонстрировать то, чем увлекается, – пением и игре на гитаре.

Девочка с синдромом Дауна представит вместе со своей мамой выставку-продажу картин. Самое любопытное, что живописью сначала занялась она сама, потом увлекла этим делом свою маму, и теперь они обе рисуют.

Днестр
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В программе немало мастер-классов, в том числе по танцу живота, рукоделию, по психологическим техникам. Будут давать выступления несколько вокальных коллективов, проведут и конкурс на лучший мастер-класс в эко стиле.

Впервые на площадке фестиваля будет организована "Зона внимания". Идею подсказала девочка с синдромом Дауна, которая представляет свои живописные работы на выставке. Оказывается, люди с подобными проблемами любят обниматься.

"И мы подумали, что нужно разрешить людям обниматься и придумали такую зону внимания. Там будет ростовая кукла – человек, одетый в наряд в виде сердца. Он будет обнимать прохожих, приглашая их в эту зону, где возможно будет обниматься друг с другом", — рассказала Юлия Кудрявых.

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Вход на фестиваль всегда как пожертвование – именно эти средства составят общую сумму, которую направят на благотворительные цели.  Эко фестивали проводятся раз в сезон. Первый, весной 2017 года, прошел практически спонтанно, неожиданно объединив около 200 человек. Тогда организаторы решили собрать средства на лечение маленькой девочки. Второй прошел под такой же целью, но уже для другого ребенка. С третьего уже делался сбор для коррекционной школы. Куда направить средства, собранные на нынешнем фестивале, организаторы пока раздумывают, находясь в поисках тех, кто более всего нуждается в них.

Организаторы мечтают о том, чтобы эко фестиваль приобрел подвижность и смог перемещаться в разные уголки Приднестровья. Пока же возможностей хватает лишь на Тирасполь и именно в этом городе проводятся все фестивали.

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Теги:
Эко фестиваль, экология, Приднестровье, Приденстровье
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